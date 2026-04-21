CNN: в иранской переговорной команде возможен раскол

Американские чиновники подозревают наличие раскола внутри иранской переговорной команды, что может осложнить достижение соглашения, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, разногласия могут существовать между представителями политического руководства Ирана — в частности, между спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом, министром иностранных дел Аббасом Арагчи и Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Источники отмечают, что такая ситуация вызывает вопросы о том, кто в конечном итоге сможет подписать возможное соглашение.

CNN также писал, что президент США Дональд Трамп публикует противоречивые комментарии в соцсетях, что наносит ущерб процессу урегулирования конфликта с Ираном.

20 апреля официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи заявил, что в Тегеране еще не приняли решения о втором раунде переговоров с США в Исламабаде. По его словам, «сам акт морской блокады страны является актом агрессии».

Кроме того, согласно имеющейся информации, Вэнс вылетит в Пакистан на переговоры с Ираном 21 апреля.

Рената Валеева