Авиакомпания «Ижавиа» и аэропорт Ижевска пойдут с молотка — власти Удмуртии анонсировали приватизацию

Власти Удмуртии планируют продать авиакомпанию «Ижавиа» и входящий в ее состав аэропорт Ижевска, сообщил глава республики Александр Бречалов.

— Задача простая — либо это реализация отдельно авиакомпании и отдельно аэропорта, либо вместе. Главное — выручить больше средств для бюджета Удмуртской Республики, — сказал Бречалов, выступая на сессии Госсовета региона во вторник. Он добавил, что причина такого решения в том, что «Ижавиа» как авиакомпании и «Ижавиа» как аэропортовому комплексу нужны инвестиции и нужно развитие. Глава республики также назвал «так себе перспективой» продолжать авиаперевозки двумя самолетами Boeing и тремя Як‑42.

Премьер‑министр Удмуртии Роман Ефимов в своем выступлении уточнил, что сделка по продаже авиакомпании и аэропорта пройдет не ранее конца текущего года. Он отметил, что из состава «Ижавиа» будут выведены дорожные компании, которые не будут участвовать в сделке.

Депутаты Госсовета Удмуртии на сессии во вторник одобрили решение о приватизации. Ранее власти республики включили «Ижавиа» в план приватизации на 2026 год. Акции компании планируется продать на открытом аукционе, а начальную цену установить на основании рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

«Ижавиа» выполняет регулярные пассажирские и грузовые рейсы. По итогам 2025 года авиакомпания получила чистую прибыль в размере 1,7 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем в предыдущем году. При этом пассажиропоток компании снизился на 2% — до 683 тыс. человек.

Входящий в структуру «Ижавиа» аэропорт Ижевска принимает рейсы авиакомпаний «Ижавиа», «Россия» и S7 Airlines. Пассажиропоток аэропорта в 2025 году составил 866 тыс. человек, что на 4,2% меньше, чем в предыдущем году.

Рената Валеева