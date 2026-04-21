769 ИТ-компаний Татарстана участвуют в программе кIТык

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане 769 ИТ-компаний стали участниками региональной программы кIТык, благодаря которой можно получить налоговые льготы. Об этом сообщили в республиканском ИТ-парке.

Программа кIТык — это сниженные налоговые ставки для небольших ИТ-компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения. Она действует только в Татарстане с 2021 года и рассчитана до конца 2026 года. В рамках программы по статье «Доходы» компании платят 1% вместо стандартных 6%, по статье «Доходы минус расходы» — 5% вместо 10%.

Участником программы может стать любая ИТ-компания из Татарстана с числом сотрудников не более 100 человек и годовым доходом до 150 млн рублей. При этом не менее 90% дохода должно поступать от разработки программного обеспечения или другой ИТ-деятельности. Для получения льготы компания заключает соглашение с ИТ-парком и становится его удаленным резидентом (переезд в технопарк не требуется).

В настоящее время обсуждается вопрос о продлении программы до 2029 года.

Напомним, что на сегодняшний день насчитывается 684 ИТ-компаний из Татарстана, которые имеют аккредитацию Минцифры России.

Ариана Ранцева