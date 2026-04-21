Главное здание Казанского земледельческого училища включат в реестр объектов культурного наследия

Сегодня в здании располагается Казанский государственный аграрный университет

Фото: Динар Фатыхов

Главное здание Казанского земледельческого училища (ул. Ферма‑2, 53) будет включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Акт находится на рассмотрении Комитета РТ по охране объектов культурного наследия (ОКН).

Сегодня в здании располагается Казанский государственный аграрный университет, указали в пресс-службе.

Училище было основано в 1864 году и готовило специалистов сельского хозяйства — землемеров и управляющих. Оно активно участвовало в выставках: в 1873 году представляло образцы семян на Всемирной выставке в Вене, а в 1887 году — на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Харькове.

Здание возводилось в 1863–1878 годах в эклектическом стиле, характерном для «казенной» архитектуры того времени. Оно сохранило первоначальный облик и объемно‑пространственную структуру. Внутри располагались учебные кабинеты и большой зал для занятий анатомией, животноводством, ботаникой и агрономией. Высокая сохранность интерьеров подтверждает культурную ценность объекта.

В марте там началась вырубка вековых деревьев.

— Сохранение такого объекта важно не только для истории и культуры Татарстана, но и для всей России. Уничтожение уникальной историко-культурной среды снизит привлекательность местности для туристов и исследователей. ТРО ВООПИиК направило обращение в Комитет РТ по охране ОКН с просьбой незамедлительно организовать проверку законности действий подрядчика, осуществляющего вырубку деревьев, — уведомило Татарстанское общество охраны памятников истории и культуры.

Рената Валеева