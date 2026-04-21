«Эксмо» подтвердило допрос главы издательства в СК

15:52, 21.04.2026

В пресс-службе «Эксмо» уточнили, что следственные действия в офисе издательства не проводились

Фото: Екатерина Петрова

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и еще несколько сотрудников были доставлены для допроса в Следственный комитет России. Об этом сообщила пресс-служба издательства.

Допрос проведен в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме, возбужденному в мае 2025 года в связи с распространением книг издательства Popcorn Books. В пресс-службе «Эксмо» также отметили, что следственные действия в офисе издательства не проводились.

Напомним, что гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева задержали по делу о пропаганде ЛГБТ*.

Ариана Ранцева
Справка

*движение признано террористическим, деятельность является запрещенной на территории РФ

