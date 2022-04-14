Фильм Серебренникова «Жена Чайковского» включен в основной конкурс Каннского кинофестиваля

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» включили в основной конкурс Международного Каннского фестиваля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на программного директора киносмотра Тьерри Фремо.

По словам Фремо, Серебренников уже третий раз участвует в основном конкурсе фестиваля. Он отметил, что организаторы рады приветствовать россиянина с историческим фильмом о личности композитора Петра Чайковского и его супруги.

В этом фильме снялись актеры Один Байрон, Алена Михайлова, Юлия Ауг и рэпер Oxxxymiron.

Каннский фестиваль должен пройти с 17 по 28 мая на Лазурном берегу Франции.



Фото: wikipedia.org

В конце марта Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном осуждении Серебренникова до истечения его испытательного срока и снял с него судимость. Режиссер отбыл половину условного наказания, выплатил штраф, компенсировал ущерб и не допускал нарушений. В 2020 году его приговорили к трем годам лишения свободы условно по делу о хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа».

1 марта стало известно, что Каннский кинофестиваль не будет принимать официальные делегации из России или представителей, связанных с правительством страны, в связи с ситуацией на Украине. Ограничение продлится до тех пор, пока ситуация не разрешится на условиях, удовлетворяющих украинский народ.



Дарья Акимова