Новости общества

13:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Фильм Серебренникова «Жена Чайковского» включен в основной конкурс Каннского кинофестиваля

13:33, 14.04.2022
Фильм Серебренникова «Жена Чайковского» включен в основной конкурс Каннского кинофестиваля
Фото: wikipedia.org

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» включили в основной конкурс Международного Каннского фестиваля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на программного директора киносмотра Тьерри Фремо.

По словам Фремо, Серебренников уже третий раз участвует в основном конкурсе фестиваля. Он отметил, что организаторы рады приветствовать россиянина с историческим фильмом о личности композитора Петра Чайковского и его супруги.

В этом фильме снялись актеры Один Байрон, Алена Михайлова, Юлия Ауг и рэпер Oxxxymiron.

Каннский фестиваль должен пройти с 17 по 28 мая на Лазурном берегу Франции.

Фото: wikipedia.org

В конце марта Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном осуждении Серебренникова до истечения его испытательного срока и снял с него судимость. Режиссер отбыл половину условного наказания, выплатил штраф, компенсировал ущерб и не допускал нарушений. В 2020 году его приговорили к трем годам лишения свободы условно по делу о хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа».

1 марта стало известно, что Каннский кинофестиваль не будет принимать официальные делегации из России или представителей, связанных с правительством страны, в связи с ситуацией на Украине. Ограничение продлится до тех пор, пока ситуация не разрешится на условиях, удовлетворяющих украинский народ.

Дарья Акимова
ОбществоКультура

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также