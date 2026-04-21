ФАС запретила необоснованный рост цен в аэропортах во время ограничений

В случае выявления таких действий служба будет применять соответствующие меры реагирования

ФАС указала на недопустимость необоснованного повышения цен в кафе и отелях в аэропортах в периоды ограничений, сообщила служба.

— ФАС России обратила внимание крупнейших ассоциаций рестораторов и отельеров на недопустимость необоснованного повышения цен в периоды временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

В ФАС пояснили, что во время ограничений может возникать краткосрочное повышение спроса на товары, гостиничные услуги и услуги общественного питания. При этом, по мнению службы, такие обстоятельства не должны приводить к необоснованному увеличению стоимости товаров и услуг в аэропортах и рядом с ними.

— В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России будет применять соответствующие меры реагирования, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Татарстане авиакомпанию оштрафовали за непредоставление гостиницы для пассажиров, чей рейс был задержан на 22 часа. Пассажиры ждали вылета более 13 часов без питания и размещения в номерах.

Рената Валеева