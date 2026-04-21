Правительство установило квоты на целевое обучение в вузах

Квоты впервые детализированы по уровню образования, количеству мест, специальностям, направлениям подготовки и конкретным вузам

Правительство РФ установило квоты на целевое обучение в вузах на 2026/2027 учебный год. Об этом пишет ТАСС.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, более трети квот приходится на сферу здравоохранения и медицины. Также значительная часть мест распределена в области инженерного дела и технологий, образования и педагогики, а также сельского хозяйства.

Мишустин подчеркнул, что квоты впервые детализированы по уровню образования, количеству мест для приема, а также по специальностям (включая научные), направлениям подготовки и по самим высшим учебным заведениям. Квоты сформированы на основе заявок предприятий и организаций, что, по словам премьера, позволит учесть кадровую потребность регионов, гарантировать выпускнику место работы по профилю, а компании — привлечь обученного специалиста.

Ариана Ранцева