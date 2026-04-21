Новости общества

20:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Резиденты индустриальных парков Татарстана перечислили в бюджет 166,2 млрд рублей

10:26, 21.04.2026

В регионе реализуются инвестпроекты по созданию четырех индустриальных парков и одного технопарка

Фото: Реальное время

Резиденты индустриальных парков и технопарка Татарстана по итогам 2025 года перечислили 137,5 млрд рублей в федеральный бюджет налогов и сборов, а также 28,7 млрд рублей — в бюджет республики. Об этом сообщили в Министерстве финансов РТ.

В регионе реализуются инвестиционные проекты по созданию четырех индустриальных парков и одного технопарка в сфере высоких технологий. Среди них:

  • ОЭЗ «Алабуга» с 23 резидентами;
  • «Алабуга‑2. Нефтехимия» с 10 резидентами;
  • «ИнноПарк» с 14 резидентами;
  • «Лаишево» с 8 резидентами;
  • «Этилен‑600» с 3 резидентами.

По итогам 2025 года показатели, установленные паспортами инвестиционных проектов, выполнены в полном объеме. Речь идет о таких ключевых параметрах, как совокупная выручка, количество резидентов и созданных высокопроизводительных рабочих мест, а также совокупная добавленная стоимость.

Правительство России распределит более 46,5 млрд рублей на развитие индустриальных и технопарковых зон в регионах страны. Средства будут направлены на компенсацию затрат по созданию, модернизации и реконструкции промышленной инфраструктуры.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

