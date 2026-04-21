Резиденты индустриальных парков Татарстана перечислили в бюджет 166,2 млрд рублей
В регионе реализуются инвестпроекты по созданию четырех индустриальных парков и одного технопарка
Резиденты индустриальных парков и технопарка Татарстана по итогам 2025 года перечислили 137,5 млрд рублей в федеральный бюджет налогов и сборов, а также 28,7 млрд рублей — в бюджет республики. Об этом сообщили в Министерстве финансов РТ.
В регионе реализуются инвестиционные проекты по созданию четырех индустриальных парков и одного технопарка в сфере высоких технологий. Среди них:
- ОЭЗ «Алабуга» с 23 резидентами;
- «Алабуга‑2. Нефтехимия» с 10 резидентами;
- «ИнноПарк» с 14 резидентами;
- «Лаишево» с 8 резидентами;
- «Этилен‑600» с 3 резидентами.
По итогам 2025 года показатели, установленные паспортами инвестиционных проектов, выполнены в полном объеме. Речь идет о таких ключевых параметрах, как совокупная выручка, количество резидентов и созданных высокопроизводительных рабочих мест, а также совокупная добавленная стоимость.
Правительство России распределит более 46,5 млрд рублей на развитие индустриальных и технопарковых зон в регионах страны. Средства будут направлены на компенсацию затрат по созданию, модернизации и реконструкции промышленной инфраструктуры.
