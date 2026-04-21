«Зарница 2.0 — она придумана не нами»: как в Казани проходит зональный этап военно-патриотической игры из СССР

Всего в этом году в муниципальных этапах участвовали 15 тысяч школьников, из которых до следующего этапа дошли только 2 тысячи

В текущем сезоне военно-патриотической игры «Зарница 2.0» до зонального этапа удалось дойти 2 тысячам участников из 15 тысяч, принявших участие в муниципальных этапах. В этом году соревнования проходят поочередно в трех городах республики: сначала Казань принимает состязания на базе Танкового училища, затем эстафету примет Елабуга на территории ОЭЗ «Алабуга», а завершатся испытания в Набережных Челнах. О том, как прошел предпоследний день соревнований в Казани, какую роль играют девочки в командах и что за уникальные для Татарстана нововведения в этом году были включены в соревнования, — в материале «Реального времени».

— «Зарница 2.0» — она придумана не нами. Это любимая массовая игра наших родителей, бабушек и дедушек, — так в двух словах организаторы описывают Всероссийскую военно-патриотическую игру для детей и молодых людей от 7 до 23 лет.

Соревнования в рамках «Зарницы 2.0» разворачиваются поочередно в трех городах республики: с 18 по 22 апреля состязания принимает Казань на базе Танкового училища, с 24 по 26 апреля эстафету примет Елабуга на ОЭЗ «Алабуга», а 25 апреля соревнования пройдут в Набережных Челнах. В соревнованиях участвуют отряды-победители муниципальных этапов из 45 районов Татарстана, где они соревнуются в трех возрастных категориях: младшей (7—10 лет), средней (11—13 лет) и старшей (14—17 лет).

Всего, по словам помощника раиса Татарстана и председателя совета регионального отделения организации «Движение первых» Тимура Сулейманова, в этом году на муниципальные этапы пришли 15 тысяч участников, из которых до зональных дошли только 2 тысячи.

— Каждый день у нас приезжают порядка 8—9 муниципальных образований, вчера была вся Казань, сегодня к нам приехали районы, — объясняют организаторы журналистам, которые собрались в спортгородке Танкового училища в Казани.

Это уже третий сезон игры, и в рамках него были расширены возможности участия — возрастной предел был увеличен до 23 лет. Так, студенты смогут показать свои навыки на республиканской «Зарнице» с 20 по 22 мая. По словам организаторов, это личная инициатива Татарстана: «По России нет такой отдельной категории, как студенты вузов, есть студенты СПО».

«Дети имеют возможность себя проявить в разных направлениях»

21 апреля приехали попробовать свои силы в Казани команды из нескольких районов, находящихся в географической близости к городу. Среди них — Аксубаевский, Кайбицкий, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Нурлатский и Сабинский районы.



Самой активной программой можно назвать командные соревнования у старшей группы участников. Сегодня они пробовали свои силы сразу на четырех пунктах проверки: демонстрировали навыки радиационной, химической и биологической защиты, надевая на скорость противогазы и защитную одежду, оказывали первую помощь в рамках тактической медицины, участвовали в спортивной эстафете с препятствиями и преодолевали огневой рубеж.

— Дети имеют возможность себя проявить в разных направлениях, в разных категориях: это и полоса препятствий, где физическая активность, это и управление беспилотниками, где надо проявить и смекалку, и сноровку. Это и интеллектуальный конкурс, где важно проявить знания истории родного края, также первая помощь, — рассказал помощник раиса РТ и председатель совета регионального отделения «Движения первых» в РТ Тимур Сулейманов.

По словам замдиректора по воспитательной работе, учителя физкультуры Большекайбицкой средней общеобразовательной школы Гулины Габдрахмановой, уже с пятого класса у детей появляется интерес к военно-патриотической подготовке, в том числе по разборке и сборке автомата. «Но, извините, к автомату их подпустить опасно», — объясняет преподаватель.



Важно, что команды соревнуются не на то, кто быстрее пройдет всю дистанцию, а работают на личное время и качество. На площадке спортгородка то и дело было слышно, как ребята поддерживают друг друга и призывают мальчиков помогать девочкам.

«Сейчас у меня братья тоже служат в Военно-морском флоте, поэтому пошла по их стопам»

— Что хочется отметить: в командах из 10 человек обязательное участие девушек, то есть в каждой команде есть по две представительницы прекрасного пола. Это делает игру такой массовой и увлекательной, — рассказывал журналистам Тимур Сулейманов.

И действительно, в каждой команде можно было заметить девочек, которые ничуть не хуже справлялись с испытаниями, наравне с сокомандниками. Например, разбирая автомат или надевая на скорость общевойсковой защитный комплект.

— На самом деле, все как-то происходит очень быстро, рефлекторно, даже сама не понимаю, как прохожу. Просто что могу, чему научили меня, то выполняю быстро. Делаю свою задачу, и все. У меня большинство членов семьи — это в прошлом военные, и сейчас у меня братья служат в Военно-морском флоте, поэтому пошла по их стопам, — рассказала «Реальному времени» ученица Большекайбицкой средней образовательной школы Сабина Зикрина, которая уже не первый год участвует в военно-патриотических соревнованиях.

На «Зарнице 2.0» можно было встретить и команды, где девочки представляют половину состава. А иногда они и во главе отряда, как Полина Казакова из Аксубаевского района.

— Вообще, я стала командиром с самого начала, когда был смотр строя в школе. Я сразу была командиром, и мне понравилось это. Здесь я, чтобы доказать самой себе, что достойна этого. <...> На самом деле, [быть в команде, состоящей из мальчиков, — прим. ред.] легко, потому что мальчики усваивают все лучше, быстрее, поэтому мне легко, — поделилась впечатлениями Полина.