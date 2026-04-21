Комплекс больницы при фабрике Крестовниковых в Казани повторно выставят на продажу. Торги пройдут 8 мая. Начальная цена осталась прежней — 382,6 млн рублей.
В лот вошло несколько объектов, расположенных по адресу ул. Ватутина, 13. Речь идет о:
- трехэтажном здании больницы 1914 года (объект культурного наследия регионального значения) общей площадью 1920 кв.м;
- здании поликлиники общей площадью 1920 кв.м;
- административном здании общей площадью 304 кв.м;
- проходной общей площадью 16,7 кв.м;
- овощехранилище общей площадью 31,1 кв.м;
- гараже общей площадью 302 кв.м;
- земельном участке общей площадью 8 110 кв.м. Разрешенное использование — под размещение больницы.
Напомним, комплекс уже выставляли на продажу в конце прошлого года, однако торги не состоялись из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей. Причины могли быть как в высокой стоимости комплекса, так и в обременениях, связанных с сохранением объекта культурного наследия.
