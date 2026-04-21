Комплекс больницы при фабрике Крестовниковых в Казани повторно выставят на продажу

11:49, 21.04.2026

Торги пройдут 8 мая, начальная цена осталась прежней — 382,6 млн рублей

Комплекс больницы при фабрике Крестовниковых в Казани повторно выставят на продажу. Торги пройдут 8 мая. Начальная цена осталась прежней — 382,6 млн рублей.

В лот вошло несколько объектов, расположенных по адресу ул. Ватутина, 13. Речь идет о:

  • трехэтажном здании больницы 1914 года (объект культурного наследия регионального значения) общей площадью 1920 кв.м;
  • здании поликлиники общей площадью 1920 кв.м;
  • административном здании общей площадью 304 кв.м;
  • проходной общей площадью 16,7 кв.м;
  • овощехранилище общей площадью 31,1 кв.м;
  • гараже общей площадью 302 кв.м;
  • земельном участке общей площадью 8 110 кв.м. Разрешенное использование — под размещение больницы.
Напомним, комплекс уже выставляли на продажу в конце прошлого года, однако торги не состоялись из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей. Причины могли быть как в высокой стоимости комплекса, так и в обременениях, связанных с сохранением объекта культурного наследия.

Галия Гарифуллина

