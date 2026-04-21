Форум «Добрая Казань» пройдет 23 и 24 апреля на 10 площадках

Зарегистрированы 250 участников, включая гостей из ОАЭ, Турции, Израиля, Казахстана и Беларуси, форум объединит экспертов, власть и бизнес.

Международный форум «Добрая Казань. Инклюзия как новая социальная форма» пройдет 23 и 24 апреля на десяти городских площадках. Центральной станет Культурный центр «Московский». Об этом рассказали заместитель руководителя исполнительного комитета Азат Абзалов и директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.

На форум зарегистрировались 250 участников. География события вышла за пределы страны: ожидаются делегаты из ОАЭ, Турции, Израиля, Казахстана и Беларуси. Форум пройдет в формате диалога между экспертами, представителями власти, бизнеса и некоммерческого сектора.

В КЦ «Московский» представят проекты «Доброй Казани»: от коворкингов и ресурсных центров до тренировочных квартир для детей с особенностями развития. Своим опытом поделятся генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, руководитель фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец и директор фонда «Страна для детей» Алексей Петров.

Работа форума будет сосредоточена вокруг пяти ключевых направлений: развитие культуры благотворительности, создание «единого окна» поддержки для НКО, масштабирование волонтерских инициатив, системная инклюзия, сотрудничество с грантоператорами и бизнесом.

Проект «Добрая Казань» стартовал в 2015 году. За десять лет в городе создана экосистема, объединяющая более 130 благотворительных организаций. В программе форума — пленарное заседание, секционные встречи и презентация проектов.

