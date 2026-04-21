Усиленный контроль банковских переводов граждан, СПОТ и отсрочка НДС при импорте

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Впервые за очень долгое время на первых полосах налоговых новостей нет темы оборота наличных средств. Зато остается на слуху вопрос обеления экономики. В этот раз активно обсуждалось усиление контроля за переводами граждан, а также ужесточение правил импорта. Подробности — в материале «Реального времени».

Усиленный контроль переводов граждан

На неделе появилась информация, что около 7—10 млн россиян рискуют попасть под усиленный контроль налоговиков из-за операций по банковским картам. В частности, такими прогнозами поделились эксперты «Известий». Представители ФНС поспешили выступить с опровержением, хотя в итоге лишь подтвердили вероятность возникновения рисков для некоторой категории граждан России.

— Делать оценки о количестве лиц, попадающих в рисковую зону при переводах между физлицами, преждевременно: форма и периодичность информационного обмена об операциях с признаками предпринимательской деятельности будут определены соглашением между ЦБ РФ и ФНС России, которое на настоящий момент не подписано, а критерии находятся в стадии проработки, — говорится в сообщении ФНС.

Сама система усиленного контроля, действительно, прорабатывается. Вопрос только в том, когда она заработает и каков будет охват населения. Налоговики уверяют, что переводы между родными и близкими контролировать в ходе этих проверок никто не собирается. В рисковой зоне окажутся граждане, которые занимаются незаконной предпринимательской деятельностью.

При этом налоговики озвучили несколько критериев для выявления таких операций по банковским картам: сумма переводов, системность и ритмичность поступлений денег, а также круг контрагентов гражданина.

В Татарстане выросло количество миллионеров и миллиардеров

За 2025 год в Татарстане увеличилось количество миллионеров и миллиардеров. Информацию обнародовал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

Так, за прошлый год налоговики зафиксировали 121 тыс. деклараций, в которых жители республики указали доход выше миллиона рублей. В предыдущем отчетном периоде в Татарстане людей с доходами от 1 до 10 млн рублей было меньше на 20,1 тыс. Еще на 74 человека больше стало тех, кто заработал от 10 до 100 млн рублей. От 100 млн до 1 млрд руб. дохода получили 340 татарстанцев — больше на 38 декларантов.

Также выросло количество миллиардеров. Миллиард и выше доходов задекларировали 39 граждан республики. За 2024 год таковых было 37 человек.

Подобные доходы фиксируются у индивидуальных предпринимателей, а также бизнесменами, которые занимаются торговлей пищевыми продуктами и топливом. Кроме того, в этот список Сафиуллин внес и тех, кто покупает и продает ценные бумаги.

Эксперимент с отсрочкой уплаты НДС при импорте

В России стартует эксперимент, в рамках которого до 30 июня 2027 года будет действовать механизм отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе товаров. Соответствующий указ уже подписал президент Владимир Путин. Инициатива направлена на поддержку бизнеса и стимулирование экономической активности. Отсрочка предоставляется на срок до трех месяцев с момента выпуска товаров.

В эксперименте могут принять участие юридические лица, которые соответствуют ряду критериев:

участие в эксперименте по мониторингу таможенными органами сведений из систем учета товаров;

применение общего режима налогообложения;

отсутствие просроченных таможенных платежей, неоплаченных административных штрафов и возбужденных в отношении учредителей и руководителей уголовных дел;

отсутствие дела о банкротстве;

наличие генерального обеспечения исполнения обязанности по уплате НДС.

При этом товары, ввезенные с использованием отсрочки, могут быть реализованы только физическим лицам без статуса индивидуального предпринимателя или организациям, применяющим общий режим налогообложения. По итогам эксперимента Минфин и Федеральная таможенная служба должны представить доклад до 30 августа 2027 года.

СПОТ

Практически одновременно с этим президент Владимир Путин утвердил изменения в Налоговом кодексе, которые регулируют порядок учета обеспечительного платежа по косвенным налогам — НДС и акцизам — при ввозе товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Нововведения связаны с созданием национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), направленной на борьбу с «серым» импортом и уклонением от уплаты налогов.

Ключевыми положениями закона можно назвать три момента. Во-первых, обеспечительный платеж можно будет отразить в налоговой декларации по косвенным налогам за тот период, когда у компании возникла обязанность по их уплате. Во-вторых, если сумма платежа превышает начисленный налог, разница будет зачислена на ЕНС только после завершения камеральной проверки или вступления в силу решения налогового органа. В-третьих, закон вступит в силу через месяц после публикации, но его положения будут применяться к поставкам, осуществляемым с 1 июня 2026 года.