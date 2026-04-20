«Стоимость полиса ОСАГО в России будет стремительно взлетать»

Увеличение размера максимальной компенсации по ОСАГО заставит страховщиков считать стоимость полиса по максимальной базовой ставке

Правительство России поддержало законопроект о повышении размера максимальной компенсации по ОСАГО — с 500 тыс. до 2 млн рублей. Речь идет только о ситуациях, когда в ДТП причинен вред жизни и здоровью человека. Эксперты считают, что такие меры оправданны, однако они повлекут за собой подорожание полисов для водителей и дополнительные расходы бюджета. Подробнее — в материале «Реального времени».

Правительство России поддержало проект закона, согласно которому размер максимальной компенсации по ОСАГО за причинение вреда жизни и здоровью человека планируют повысить в 4 раза, до 2 млн рублей. Тем не менее, согласно опубликованному отзыву, власти предупредили о подорожании данного полиса в среднем на 8% и росте затрат органов власти с дальнейшим перераспределением средств из-за внедрения новшеств. По этим причинам в правительстве предложили ввести нововведения в силу с 1 марта 2027 года.

Напомним, что на сегодняшний день полис ОСАГО компенсирует ущерб имуществу третьих лиц (ремонт автомобиля потерпевшего), ущерб жизни и здоровью третьих лиц, а также дополнительные расходы (доставка пострадавших в медорганизацию). Причем максимальный размер выплаты по ОСАГО за ущерб имуществу составляет 400 тыс. руб., за вред жизни и здоровью — 500 тыс. рублей. Также стоит учесть, что этот полис не покрывает расходы на ремонт машины виновника аварии.

По общей сумме выплат по ОСАГО Татарстан занял шестое место среди регионов России. Так, страховщики в 2025 году выплатили татарстанцам 9 млрд рублей, следует из той же аналитики. На первом месте по данному показателю расположилась Москва (24 млрд), на втором — Московская область (15,8 млрд), на третьем — Новосибирская область (11,5 млрд), а на четвертом — Краснодарский край (10,5 млрд). Замыкает пятерку лидеров Санкт-Петербург (10,3 млрд), следует из отчета Национальной страховой информационной системы (НСИС).

Более того, если рассматривать аварийную статистику, то Татарстан занял 8-е место среди российских регионов по количеству ДТП в первом квартале 2026-го (543 аварии). Обогнали республику в данном антитопе Москва (1 430), Красноярский край (1 016), Санкт-Петербург (953), Нижегородская (760), Самарская (665), Челябинская (632) и Московская (550) области, следует из аналитики «ПромРейтинга».

Помимо этого, как следует из исследования того же сервиса, Татарстан занял 9-е место в рейтинге регионов по количеству ДТП с детьми-пешеходами с начала 2026 года (27). К слову, республика оказалась среди шести субъектов страны, где количество подобных происшествий выросло. Конкретно в РТ рост составил 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего таких аварий зафиксировано в Москве (82), Санкт-Петербурге (56) и Краснодарском крае (52).

Страховщики могут начать считать стоимость ОСАГО, исходя из максимальной величины базового тарифа

Стоимость полиса ОСАГО в случае введения данной инициативы будет зависеть от решения ЦБ. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился автоэксперт, эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.



— Дело в том, что стоимость данного полиса регламентируется тарифами, которые определяются коэффициентами и базовыми ставками, устанавливаемыми Центробанком. Из-за того что страховщикам увеличат размер выплачиваемой компенсации, но не увеличат размер премии от водителей, они могут приползти на коленях в ЦБ и попросить пересмотреть тарифную политику. Если Центральный банк подыграет Российскому союзу автостраховщиков, то мы все с вами будем иметь бледные виды и тонкие ноги, потому что стоимость ОСАГО будет стремительно взлетать. А вот рассчитывать на то, что сами страховые компании обанкротятся, не стоит, — сказал изданию Попов, добавив, что точный размер повышения определить пока сложно.

Еще он допустил, что страховщики могут также начать всем считать стоимость ОСАГО, исходя из максимальной величины базового тарифа.

Напомним, что стоимость ОСАГО рассчитывается по формуле: БС × КТ × КБМ × КВС × КО × КМ × КС.

БС — базовый тариф, который утверждается в рамках тарифного коридора, установленного Банком России. При этом границы коридора зависят от типа транспорта и владельца машины (физлицо или компания). Например, для частных автолюбителей «база» варьируется от 1 399 до 8 665 рублей, а для мотоциклистов — от 155 до 4 260 рублей. Причем страховые компании определяют для каждого водителя индивидуальный базовый тариф.

КТ — территориальный коэффициент, который зависит от региона эксплуатации транспортного средства.

КБМ — коэффициент «бонус-малус», который зависит от истории безаварийной езды.

КВС — коэффициент возраста и стажа водителя.

КО — коэффициент ограничений, влияющий на стоимость полиса при покупке страховки с неограниченным числом водителей.

КМ — коэффициент мощности двигателя.

КС — коэффициент сезонности.



Для справки: по итогам 2025 года Татарстан занял пятое место среди регионов России по объему сбора страховых премий по ОСАГО. Конкретно в республике страховщики получили от республиканских водителей почти 10,7 млрд рублей. Выше эта сумма оказалась только в Москве (46,5 млрд), Московской области (25,8 млрд), Санкт-Петербурге (16,4 млрд) и Краснодарском крае (13,1 млрд).

Что касается средней стоимости данного полиса, то в Татарстане по итогам 2025 года она составила 6 728,67 рубля. По дороговизне ОСАГО регион занял шестое место. Дороже всего страховка обошлась водителям Москвы (8 452 рубля), Хабаровского (7 580) и Приморского (7 487 рублей) краев. На четвертом месте — Московская область (6 846 рублей), а на пятом — Санкт-Петербург (6 782 рубля).

«Там какие-то небольшие цифры выскочили»

Принятие законопроекта об увеличении компенсации по ОСАГО может повлечь дополнительные расходы бюджета, связанные с оформлением ДТП и подобной работой МВД и госорганов. Об этом «Реальному времени» сообщил председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

При этом он подчеркнул, что расходы в данном случае будут небольшими и в правительстве России обратили внимание на этот фактор, для того «чтобы подстраховаться».

— Наверное, там какие-то небольшие цифры выскочили, поэтому они посчитали нужным это указать в документе, — обратил внимание парламентарий.

Федоров также назвал данный законопроект разумным, и, по его мнению, законодательная инициатива имеет все шансы «дойти до конца».



— На сегодняшний день 500 тыс. рублей — это явно маленькая сумма, особенно если речь идет, например, о нескольких пострадавших в ДТП. Однако на практике аварий, после которых страховая компания выплачивала бы максимальную сумму компенсации, не так часто происходит, — резюмировал депутат.