Татарстан выбран пилотным регионом проекта по комплексной поддержке граждан в трудной ситуации

Фото: Олег Тихонов

В России планируется запустить проект «Социальный координатор» для оказания комплексной поддержку жителям страны, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Пилотным проектом для его реализации выбрали Татарстан, Самарскую и Ярославскую области и Якутию.

— Помощь будет оказываться людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации до решения их проблемы, — рассказала о проекте глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Его АСИ запускает в сотрудничестве с благотворительной службой поиска медицинской помощи «Верное направление». Сегодня организации подписали соглашение.

Как объяснила Чупшева, россиянам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, будут помогать социальные координаторы. С помощью горячей линии они смогут «координировать ресурсы между государством и социальными некоммерческими организациями, благотворительными фондами».

Обратиться за бесплатной помощью смогут инвалиды, тяжелобольные дети и взрослые, выпускники детских домов, родители (опекуны) детей с ограниченными возможностями здоровья и россияне, которые ухаживают за тяжелобольным человеком. Они могут рассчитывать на услуги медиков, помощь с трудоустройством и образованием. Помощь будут оказывать и по таким направлениям как уход на дому и доступная среда.

Телефон горячей линии: 8-800-303-30-30. После получения обращения, социальные координаторы займутся решением проблемы. Для этого к работе планируется привлекать профильные ведомства и некоммерческие организации, пишет ТАСС. «Социальный координатор» реализуется по программе «Национальная социальная инициатива»

Фото: Олег Тихонов

С инициативой создать в России институт социального координатора АСИ выступило в феврале 2022 года. Как рассказывала Чупшева, в зарубежных странах он уже практикуется.

— Это помогает получить обратную связь о работе системы, увидеть пробелы и выстроить меры поддержки вокруг человека. Важно, что социальные координаторы консолидируют все действующие ресурсы — государственные и негосударственные — в интересах конкретной семьи, — объясняла она.

В начале марта стало известно, что Татарстан и Нижегородская область выбраны пилотными регионами проекта Минтруда России по комплексной оценке доходов домохозяйств и семей. Его основная цель — сформировать реестры семей и домохозяйств, оценить их доходы, проверить алгоритмы передачи данных в ходе межведомственного взаимодействия. По результатам проекта изучат возможности оценки доходов исходя из данных административного учета и целесообразность их применения при оценке нуждаемости.



Татьяна Демина