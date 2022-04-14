Роспотребнадзор зарегистрировал первый в мире тест для выявления двух участков генома коронавируса

В России зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2, сообщили в Роспотребнадзоре.

— Создание новой версии изотермической тест-системы, нацеленной сразу на два наиболее консервативных участка генома SARS-CoV-2, стало своего рода «ответом» наших ученых на темпы мутации вируса, — сообщил руководитель научной группы разработки новых молекулярно-биологических технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Петров.

Тест обладает высокой чувствительностью — 104 копий (ГЭ)/мл, а результат теста можно быть доступен уже через 20—25 минут вместо полутора часов, необходимых для классических ПЦР-тестов. У нового теста низкая вероятность ложноотрицательного результата.

Фото: realnoevremya.ru

Научный центр «Институт иммунологии» разработал универсальное лекарство от коронавируса «МИР 19». На его производство, модернизацию технологических линий и закупку оборудования правительство выделит 387 млн рублей. «МИР 19» Минздрав зарегистрировал в декабре 2021 года. Он эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая «дельту» и «омикрон».

Маргарита Головатенко