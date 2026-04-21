Татарстанцев предупредили о гололедице на дорогах

Сотрудники МЧС советуют местным жителям усилить контроль за детьми и не отказывать в помощи пожилым людям

Фото: Инна Серова

Жителей Татарстана предупредили о гололедице на некоторых участках дорог в ночь с 21-го на 22 апреля, а также утром 22 апреля. Об этом сообщили в МЧС России по РТ.

Татарстанцам рекомендовали переходить дорогу строго в установленных местах и не спешить во время ходьбы по улицам. Также сотрудники МЧС советуют местным жителям усилить контроль за детьми и не отказывать в помощи пожилым и людям с заболеваниями.

При необходимости татарстанцы могут позвонить на номер 112.

Никита Егоров