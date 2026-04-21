Раис Татарстана осмотрел Бухарский комплекс развития промышленности

Бухарский комплекс развития промышленности посетил сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов. Проект реализуется при поддержке республики.

На сегодняшний день все корпуса на территории промпарка построены и введены в эксплуатацию. На площадке уже действует предприятие по производству гидроизоляционного полотна, которое используется в сельском хозяйстве, водном хозяйстве и в экологических проектах.

Минниханову рассказали о планах по расширению производства. Кроме того, раису Татарстана презентовали компании, которые планируют разместиться на территории парка. Среди них — проекты по организации производства жидких химических добавок для бетона, логистического центра, производства электрических жгутов, полиэтиленовых пленок, мостовых кранов и так далее.

На встрече Рустама Минниханова с Хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между регионами, а также перспективы развития промышленного парка.

Год назад, 27 апреля 2025 года, Минниханов встретился с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым, чтобы обсудить строительство Специального промышленного парка. Тогда Минниханов акцентировал внимание на необходимости создания экосистемы, чтобы инвесторы выбирали именно эту площадку.

Он предложил строить жилье и учебные центры для подготовки квалифицированных кадров. Также президент Татарстана рекомендовал изучить текущий импорт в Узбекистан, чтобы целенаправленно привлекать инвесторов для производства товаров внутри страны.

