ФНС Татарстана усилила контроль за местными блогерами
Некоторым из них уже начислен НДФЛ, поскольку суммы оказались достаточно крупными
Глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин сообщил, что налоговая служба усилила контроль за блогерами, которые продают услуги и обучающие курсы. По его словам, некоторым из них уже начислен НДФЛ, поскольку суммы, которые не были задекларированы, оказались достаточно крупными.
— Мы следим за блогерами. Сумма не задекларированная — ну достаточно приличная сумма. Заниматься бизнесом и не платить налоги — неправильно, — заявил глава УФНС по Татарстану.
При этом Сафиуллин подчеркнул, что есть и «порядочные» блогеры, которые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели или самозанятые и добросовестно платят налоги.
Отдельное внимание ФНС уделяет схемам дробления бизнеса. По словам Сафиуллина, это «вопрос номер один» для налогового контроля в регионе. Нарушения фиксируются, а суммы доначислений достигают сотен миллионов рублей.
— Такие факты у нас, к сожалению, есть. Суммы доначислений очень большие, — добавил он.
Ранее в Казани рассказали, как не надо рекламировать услуги медицинских клиник. С 1 апреля клиника может ответить рублем за то, что рекламирующий ее блогер не уплатил налог с полученного за рекламу вознаграждения.
