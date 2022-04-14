В Набережных Челнах отдел полиции «Комсомольский» возглавил Альберт Хабиров
В Набережных Челнах отдел полиции «Комсомольский» возглавил Альберт Хабиров. Нового руководителя представил министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин.
Хабиров начинал карьеру в ОП «Центральный», где дослужился до должности заместителя начальника по следствию. Позже его перевели в отдел «Комсомольский». Там он возглавил отдел по расследованию преступлений, пишут «Челнинские известия».
В феврале отдел ГИБДД Управления МВД России по Нижнекамскому району Татарстана возглавил Ильдар Ахметзянов. До этого с 2018 года он занимал аналогичный пост в Нурлатском районе РТ.
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