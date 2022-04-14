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В Набережных Челнах отдел полиции «Комсомольский» возглавил Альберт Хабиров

17:20, 14.04.2022
В Набережных Челнах отдел полиции «Комсомольский» возглавил Альберт Хабиров
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах отдел полиции «Комсомольский» возглавил Альберт Хабиров. Нового руководителя представил министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин.

Хабиров начинал карьеру в ОП «Центральный», где дослужился до должности заместителя начальника по следствию. Позже его перевели в отдел «Комсомольский». Там он возглавил отдел по расследованию преступлений, пишут «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале отдел ГИБДД Управления МВД России по Нижнекамскому району Татарстана возглавил Ильдар Ахметзянов. До этого с 2018 года он занимал аналогичный пост в Нурлатском районе РТ.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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