В Набережных Челнах отдел полиции «Комсомольский» возглавил Альберт Хабиров

В Набережных Челнах отдел полиции «Комсомольский» возглавил Альберт Хабиров. Нового руководителя представил министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин.

Хабиров начинал карьеру в ОП «Центральный», где дослужился до должности заместителя начальника по следствию. Позже его перевели в отдел «Комсомольский». Там он возглавил отдел по расследованию преступлений, пишут «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале отдел ГИБДД Управления МВД России по Нижнекамскому району Татарстана возглавил Ильдар Ахметзянов. До этого с 2018 года он занимал аналогичный пост в Нурлатском районе РТ.



Татьяна Леухина