Рустам Минниханов спустя год снова посетил индустриальный парк в СЭЗ «Навои»

Там действует особый правовой режим, включающий налоговый, валютный и таможенный режимы, а также упрощенный порядок въезда

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Навои и посетил площадки индустриального парка на территории свободной экономической зоны (СЭЗ) «Навои». Индустриальный парк располагается на территории общей площадью 564 га рядом с одним из промышленных городов Узбекистана.

На территории СЭЗ действует особый правовой режим, включающий налоговый, валютный и таможенный режимы, а также упрощенный порядок въезда, пребывания и выезда и получения разрешения на осуществление трудовой деятельности.

В рамках посещения объекта Минниханов осмотрел производство ООО «Арнест Юнигрупп Навои». Запуск предприятия состоялся накануне в режиме видеосвязи с площадки международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» — в мероприятии приняли участие вице‑премьеры двух стран. Компания будет заниматься производством косметики и бытовой химии.

Раис Татарстана также пообщался с коллективом предприятия: на текущий момент там трудоустроено 115 человек.

Последний раз Минниханов посещал «Навои» в апреле 2025 года. Тогда вместе с хокимом Навоийской области они проинспектировали строительные работы. Позднее правительство Татарстана и хокимият Навоийской области Узбекистана заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве.

Рената Валеева