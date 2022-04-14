Экскурсионные полеты над Казанью оказались под запретом

Иск подали еще в прошлом году

Вахитовский районный суд Казани по иску Татарской транспортной прокуратуры запретил трем владельцам легкомоторных самолетов осуществлять экскурсионные коммерческие полеты над столицей Татарстана. Установлено, что все они летали без обязательного сертификата эксплуатанта. Организация и проведение таких полетов незаконны, указали в Приволжской транспортной прокуратуре, это может создать реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, пользующихся данными услугами.

Как выяснило «Реальное время», иск о запрете полетов был подан еще в ноябре прошлого года. Ответчиками числились ООО «Небо», директор компании Ильшат Зайнутдинов и владельцы самолетов. Коммерческие полеты осуществлялись с посадочной площадки «Куралово» в Верхнеуслонском районе Татарстана. Стоит отметить, что сайт компании и страница во «ВКонтакте» были ранее заблокированы решением того же Вахитовского суда по иску транспортной прокуратуры.

Еще одна компания, «Летай с нами», осуществляла полеты с площадок «Куркачи», «Шелангер» и «Вишневка», причем последняя не допущена к эксплуатации в связи с ненаправлением ее владельцем уведомления о начале деятельности. Компания организовывает воздушные экскурсии в Татарстане и Марий Эл с 2014 года.

— Самолеты американские — Cessna 172 и Piper, всегда вовремя проходят техобслуживание. Пилоты лицензированные — имеют лицензии частных пилотов PPL, — говорится в сообщении.



Фото: vk.com/letai_s_nami

Прокуратура установила, что «Небо» и «Летай с нами» связаны.

— Анализом размещенной информации на интернет-ресурсах letaisnami.info и https://vk.com/letai_s_nami, а также в социальной сети «Инстаграм» (запрещена в России, — прим. ред.) на странице ООО «Летай с нами» (@letai.s.nami) транспортной прокуратурой установлены бортовые номера воздушных судов, эксплуатацией которых ООО «Небо» осуществляет коммерческие воздушные перевозки, — указывает прокуратура.

Установлен и тот факт, что Ильнур Сафин, директор «Летай с нами», владеет самолетом, который осуществлял полеты в составе «Неба».

В качестве ответчика также привлекли Степана Смирнова, владельца одного из самолетов компании «Летай с нами». На его странице в соцсети «ВКонтакте» он указан как организатор полетов над Казанью на четырехместном самолете.

Летать запретили трем из девяти ответчиков

В итоге суд удовлетворил иск в отношении трех из девяти ответчиков. В первую очередь это компания «Небо» и ее пилот Олег Глазырин. В интернете работники транспортной прокуратуры нашли девушку, которая рассказала, что летала с Глазыриным на самолете и заплатила за это деньги. Пилот подтвердил факт эксплуатации, но отрицал, что она осуществлялась на коммерческой основе.

Также осуществлять полеты запретили Смирнову. Еще одна клиентка пояснила — увидела в социальных сетях рекламу полетов на городом, приобрела данную услугу за 11 тысяч рублей. Однако полет не состоялся, деньги были возвращены — это подтвердил и Смирнов.

Фото: Максим Платонов

В отношении шести остальных ответчиков суд не стал удовлетворять иск. Решение суда в законную силу не вступило. Исполнение решения суда находится на контроле транспортной прокуратуры.

«Они во многом даже не знают, о чем говорят»

Решение суда «Реальному времени» прокомментировал Степан Смирнов.

— Они во многом даже не знают, о чем говорят. Сертификат эксплуататора нужен для чего — если есть авиакомпания, условно, и перевозка пассажиров из пункта «А» в пункт «Б». «Перевозка» — это из пункта «А» в пункт «Б». Мы не перевозим из пункта «А» в пункт «Б», потому что это запрещено. А осуществлять полеты из пункта «А» в пункт «А» не запрещено. Сертификат эксплуатанта важен b2b-сектору, то есть для заказов и обслуживания каких-либо организаций, — заявил он.

Фото: vk.com

Это связано в том числе с тем, что такие организации осуществляют полеты над нефтепроводом. Однако чтобы просто летать, сертификат эксплуатанта не нужен, уверен Смирнов.

— Они запретили коммерческую деятельность. Мы не осуществляем коммерческие перевозки. То есть они запретили коммерческие перевозки — пусть запрещают... Нас это в любом случае не касается, — заключил он.

Дарья Пинегина, Маргарита Головатенко