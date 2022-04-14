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На ракетном крейсере «Москва» из-за пожара взорвался боезапас

06:25, 14.04.2022
На ракетном крейсере «Москва» из-за пожара взорвался боезапас
Фото: mil.ru

На ракетном крейсере «Москва» произошел пожар, в результате которого сдетонировал боезапас, сообщает «РИА Новости».

— В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения, — сказано в сообщении Министерства обороны России.

Фото: wikipedia.org / Luis Díaz-Bedia Astor

Экипаж корабля полностью эвакуирован, причины пожара устанавливаются.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия

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