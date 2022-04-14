На ракетном крейсере «Москва» из-за пожара взорвался боезапас
На ракетном крейсере «Москва» произошел пожар, в результате которого сдетонировал боезапас, сообщает «РИА Новости».
— В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения, — сказано в сообщении Министерства обороны России.
Экипаж корабля полностью эвакуирован, причины пожара устанавливаются.
Маргарита ГоловатенкоОбществоПроисшествия
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