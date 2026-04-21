В селе Лубяны подтоплены 10 участков из-за подъема Вятки

Всего в Татарстане на 21 апреля подтоплены 26 участков в двух населенных пунктах, один низководный мост и две грунтовые дороги

В результате подъема уровня воды в реке Вятке подтоплены 10 приусадебных участков в селе Лубяны Кукморского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Территория находится на особом контроле, обеспечен непрерывный мониторинг паводковой обстановки. Отрезанных от жизнеобеспечения населенных пунктов нет. Эвакуация населения не требуется. Вопросы противопожарного, продовольственного и медицинского обеспечения предусмотрены.

Всего нарастающим итогом по состоянию на 21 апреля в Татарстане подтоплены один низководный мост в одном районе, две грунтовые дороги в двух районах и 26 приусадебных участков в двух населенных пунктах (в двух районах).

За прошедшие сутки прибыль воды с интенсивностью от 7 до 60 см отмечена на реках Улеме, Казанке, Анзирке, Вятке, Шошме, Малый Черемшан и Актай. На реках Свияге, Карле и Кубне уровни воды за сутки повысились на 112—194 см. Уровни воды на реках республики находятся ниже опасных значений на 106—711 см.

Ариана Ранцева