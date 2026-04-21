Татарстан не попал в топ-10 регионов России по стоимости зонтов

До 25 апреля включительно в республике ожидаются дожди

Фото: Артем Дергунов

Татарстан занял 12-е место в рейтинге регионов России по стоимости зонтов. В республике товар стоит 1 094 рубля в среднем, следует из данных Росстата.

Дешевле зонты стоят в Республике Адыгея (825), Волгоградской области (884) и Республике Тыва (885).

В топ-10 регионов с низкой стоимостью зонтов также попали Амурская область (901), Республика Ингушетия (910), Республика Северная Осетия — Алания (910), Астраханская область (987), Кемеровская область — Кузбасс (1056), Липецкая область (1 075) и Смоленская область (1 086).

В среднем по России зонт стоит 1 376 рублей.

Напомним, что до 25 апреля включительно в Татарстане ожидаются дожди и даже мокрый снег. По данным Гидрометцентра РТ, 22—23 апреля температура в республике опустится до +2... +7 градусов днем, а 23 апреля — до +5... +10 градусов в дневное время. По предварительному прогнозу, 24—25 апреля температурный фон повысится и в дневные часы составит +8... +13 градусов.

Никита Егоров