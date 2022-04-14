В Татарстане в выходные испортится погода: ожидаются дожди и мокрый снег

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в ближайшие выходные ожидается дождливая погода, временами с мокрым снегом. Такой же она будет и в начале следующей недели, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

В пятницу, 15 апреля, в Татарстане местами пройдут сильный дождь и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах республики возможны гроза и туман. Порывы ветра усилятся до 15—17 м/с. Ночью прогнозируется от +2 до +7 градусов, а днем — от +5 до +10.

В субботу, 16 апреля, в Татарстане ночью ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Днем осадки маловероятны, заверяют синоптики. Ночью может похолодать до -3 градусов. Днем потеплеет до +4... +9 градусов.

В воскресенье, 17 апреля, ожидаются существенные осадки — дождь и мокрый снег. Ночью температуры опустятся до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +4... +9°С, а в крайних южных районах Татарстана до +13.

Дожди в некоторых районах Татарстана прошли и сегодня, заявили в Гидрометцентре РТ. На востоке республики зарегистрировали +20 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели сохранится неустойчивая погода. В понедельник, 18 апреля, вновь пройдет дождь с мокрым снегом, однако уже во вторник, 19 апреля, осадки прекратятся. Ночью ожидается от 0 до +5 градусов. Днем 18 апреля прогнозируется от +6 до +11 градусов, а 19 апреля — до +8... +13 градусов.

Апрель в Татарстане начинался с обильных осадков — снега, в том числе мокрого, и дождей. Как рассказывал «Реальному времени» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев, за первые четыре дня месяца выпало около 25 мм осадков при месячной норме в 33 мм.



Татьяна Демина