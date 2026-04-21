Россия и Ливия возобновят работу генконсульства в Бенгази

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ливийцы должны сами принимать решения о будущем страны, без вмешательства извне

Россия договорилась с Ливией о возобновлении работы генерального консульства в Бенгази. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с ливийским коллегой Тахером Бауром.

Также стороны достигли договоренности о возобновлении работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Лавров подчеркнул, что ливийцы должны сами принимать основные решения о будущем своей страны, без вмешательства извне.

Глава МИД РФ также заявил, что попытки загнать на задний план мировой повестки палестино-израильский конфликт представляют собой «очередную мину, причем очень опасную». Комментируя переговоры Ирана и США, Лавров отметил, что, если по их итогам удастся выйти на договоренность, приближенную к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, это уже будет успехом.

Ариана Ранцева