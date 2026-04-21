«Пока делается акцент на профилактику»: как исполняется «закон о языке» в Татарстане

Повлияет ли закон 168-ФЗ на вывески и информацию на татарском языке в Казани

Статус публичности татарского языка после принятия изменений в федеральном законе решится после первых судопроизводств, говорят эксперты.

С начала года Роспотребнадзор получил 10 писем от бизнеса и потребителей с просьбой разъяснить вступившие в силу с 1 марта поправки к закону «О защите прав потребителей», согласно которым информация на вывесках должна быть на русском языке. Исключение сделано для зарегистрированных фирменных наименований. Что касается информационных табличек, городские власти в Казани согласовывают их на двух языках.

Акцент на профилактике

Роспотребнадзор пока делает акцент на профилактике соблюдения новых требований ст. 10.1 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

«Нами проводится информирование хозяйствующих субъектов. В случае выявления признаков нарушений будут объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Поправки к закону «О защите прав потребителей», предусматривающие, что информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей и не являющаяся рекламой, размещенная на вывесках, указателях, информационных табличках и других носителях (за исключением рекламных конструкций), должна быть выполнена на русском языке, вступили в силу 1 марта этого года.



Однако, как отметили в ведомстве, запрет не касается товарных знаков, знаков обслуживания и фирменных наименований, которые зарегистрированы на иностранном языке в установленном порядке.



Ответственность за нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации установлена частью 1 статьи 14.8 КоАП РФ. Санкция предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. С начала года Роспотребнадзор получил 10 обращений от бизнеса и потребителей.

Подробные разъяснения можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора.

Комментируя РИА «Новости» новый закон, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отмечал: «Прямого штрафа именно «за иностранное слово» в КоАП РФ нет. Однако, если вывеска вводит потребителя в заблуждение из-за языкового барьера, это могут расценить как нарушение права на информацию. В таком случае штраф для граждан и самозанятых составит от 1,5 до 2 тысяч рублей, для ИП — от 3 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 40 тысяч рублей».

Изменения в законодательстве касаются именно информации о профиле объекта

В Казанском исполкоме «Реальному времени» рассказали, что согласование паспортов вывесок проводится согласно утвержденным Правилам благоустройства города Казани. По ним и ранее были установлены требования оформлять информацию о профиле на государственных языках Республики Татарстан (русском и татарском).

«Прежде всего, важно разделять понятия фирменного наименования и информационной вывески (таблички) о роде деятельности. Изменения в законодательстве касаются именно информации о профиле объекта и не затрагивают фирменные наименования, которые являются устоявшимся коммерческим обозначением и могут использоваться на том языке, который выбрал владелец», — рассказала заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани Жанна Белицкая.

В этом случае заявитель должен будет представить документ о регистрации товарного знака либо выписку из ЕГРЮЛ, либо международный договор.

«Если вышеуказанные условия не соблюдены, то новые правила уточняют, что, например, вместо «store» должно быть написано «магазин». Тот же принцип действует для аптек, ресторанов, кофеен и других заведений: вид деятельности обязательно размещается на русском языке», — отметила Белицкая.

Опрошенные «Реальным временем» предприниматели в большинстве своем уже зарегистрировали фирменные наименования, и новые требования их коснулись в незначительной степени.

«Бывают товарные знаки, в названии которых заложена игра слов. Мы как раз про это — наши рестораны называются P.Love. Если бы мы перевели его, потеряли бы свою изюминку. Хорошо, что люди, принимающие законы, это учли и зарегистрированный торговый знак можно не переводить. Навигационные обозначения внутри заведений мы уже поменяли — у нас туалетные комнаты были обозначены как WC. Это совсем небольшие вложения, о них можно даже и не говорить», — рассказал «Реальному времени» владелец сети ресторанов P.Love, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Нурислам Шарифулин.

Переводить всю коммуникацию



Преподаватель юридического факультета КФУ, председатель коллегии адвокатов «Закон и факты» Юрий Лукин говорит, что у юристов тоже возник вопрос с татарским языком после принятия закона, и здесь он отмечает нюанс:

— Но прежде всего это касается информации, которая в публичном пространстве публикуется или распространяется. Название товара не совсем тот вид информации, на который направлен этот закон, так вопрос названия товара может быть на татарском, но при этом родовое название должно быть на русском. То есть «конфеты», «пастила»... Такое является допустимым.

И также обстоит дело с вывесками, отмечает Лукин: если есть основное слово на русском языке, например «кофейня», то переводить само название нет необходимости, так как потребитель получает необходимую родовую информацию на русском языке.

У Татарстана могут быть свои правила?

Дизайнерам, работающим в Центре уникальных мастеров, который планируется открыть 26 апреля, объяснили ситуацию так: если используете английские названия — меняйте их на русские. А тем, кто уже называется по-татарски, разрешили их оставить, указав, что в регионах, где есть второй государственный язык, можно использовать вывески на этом языке.



— Да, эта мысль у ряда комментаторов звучит, но я слышу ее только в Татарстане. Но на федеральном уровне подобного толкования я не встречал, — сомневается Айдар Муллануров, управляющий партнер судебного агентства «Барристер». — Полагаю, что закон может способствовать маргинализации любых языков, кроме русского, создать ограничения в их использовании. Даже языки, которые являются государственными в республиках (например, татарский, башкирский), не могут использоваться в вывесках, ценниках, этикетках и тому подобном без дублирования на русский язык. На примере наших клиентов мы можем предположить, что мало кто станет дублировать информацию на местных языках, потому что это создает существенные дополнительные затраты для бизнеса. Да и практического смысла в этом не так много — люди все равно инстинктивно читают только то, что написано в начале, то есть текст на русском.

«Бизнес работает на свой страх и риск»

Добавим, что, хоть закон и трактуется в первую очередь в отношении вывесок, он касается любых форм общения с клиентом. Например, Айдар Муллануров приводит такое личное наблюдение о последствиях принятия закона:

— На днях мы не смогли приобрести в сувенирных лавках кепки с надписями UFA и ӨФӨ и не нашли футболки с надписью Home и очертаниями республики.

Кепку Home в результате удалось купить фактически «из-под полы».

— Мы все в ожидании и в неведении, кого же оштрафуют первым. Бизнес работает на свой страх и риск, — говорит председатель Комитета по сувенирной продукции и товарам при Торгово-промышленной палате Татарстана Диана Басырова, отмечая, что сейчас огромное количество предпринимателей ринулись регистрировать товарные знаки, чтобы защитить свой бизнес.



— Следует опираться на то, что на первом месте должен стоять русский язык. Закон предусматривает два исключения: товарные знаки и фирменные наименования, — говорит Басырова. — Нужно понимать, что поданная на товарный знак заявка еще не гарантия и нужно получить заветную бумажку — свидетельство. Еще есть лазейка для юрлиц — это фирменные наименования. Также можно внести изменения в учредительные документы и добавить наименование на языках коренных народов России. Это явно дешевле и быстрее, чем регистрация товарного знака. Конечно, это все не спасает самозанятых и ИП. Из опыта могу сказать, что более 70% предпринимателей на этапе идеи и начала ведения коммерческой деятельности не проводили даже базовые бесплатные исследования, чтобы выяснить, свободно ли название, под которым они хотели бы вести свое дело.