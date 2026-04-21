В Казани с 27 апреля ограничат движение из-за марафона

Ограничения вводятся с 22:00 27 апреля до 22:00 3 мая на парковке Центрального стадиона и легкоатлетического манежа

Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана с 1 по 3 мая пройдет традиционный Казанский марафон. В дни подготовки и проведения всероссийских соревнований по легкой атлетике на ряде улиц и парковок города вводятся временные ограничения движения транспорта.

С 22:00 27 апреля до 22:00 3 мая будет закрыта парковка Центрального стадиона и легкоатлетического манежа со стороны улицы Ташаяк и Кремлевской набережной. С 00:10 29 апреля до 22:00 3 мая ограничения введут по улице Ташаяк на участке от улицы Лево-Булачной до улицы Московской (в двух направлениях). С 00:10 1 мая до 22:00 3 мая перекроют участок улицы Ташаяк от Московской до улицы Саид-Галеева.

В дни проведения марафона — 2 и 3 мая — движение будет приостанавливаться на многих центральных магистралях, включая улицы Право-Булачную, Лево-Булачную, Кремлевскую набережную, Ленинскую дамбу, Декабристов, Сибгата Хакима, Чистопольскую, Вишневского, мост «Миллениум», а также на Чистопольском кольце и внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена». Полный график ограничений с указанием конкретных участков и времени перекрытий опубликован в распоряжении мэрии.

С 00:00 1 мая до 24:00 3 мая ограничения также введут на подъездной дороге к детскому парку «Елмай» (парковочная зона №234).

Ариана Ранцева