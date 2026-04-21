Многодетным продлят выплаты даже при превышении критериев

Правительство утвердило постановление, позволяющее многодетным семьям сохранять ежемесячное пособие при превышении среднего душевого дохода до 10%

Многодетные семьи в России продолжат получать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка даже при незначительном превышении критериев по уровню дохода. Правительство утвердило постановление о внесении необходимых изменений в порядок назначения и выплаты такого пособия, пишет ТАСС.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, сформирована необходимая нормативная база, чтобы многодетные семьи, которым уже назначена выплата, могли и дальше ее получать. Если средний душевой доход превысит установленные критерии до 10%, поддержку продлят на 12 месяцев.

Мишустин уточнил, что, если в текущем году семье уже пришел отказ в выплате, Социальный фонд автоматически пересмотрит обращение и вернет выплату. Дополнительных заявлений подавать не потребуется, уведомление поступит родителям через портал госуслуг. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, как отметил премьер, обеспечит безотлагательное получение этой меры поддержки родителями, воспитывающими трех или более детей.

Ариана Ранцева