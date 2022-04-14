Минобороны: очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован
Очаг возгорания на ракетном крейсере «Москва» локализован, открытого горения нет, взрывы боеприпасов прекращены, сообщили в Минобороны России.
Крейсер сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено. Сейчас принимаются меры по буксировке судна в порт.
Экипаж был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота. Причину пожара предстоит установить, сообщает RT.
Сегодня сообщалось, что в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас, и корабль получил серьезные повреждения.
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