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Минобороны: очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован

12:57, 14.04.2022 2
Минобороны: очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован
Фото: mil.ru

Очаг возгорания на ракетном крейсере «Москва» локализован, открытого горения нет, взрывы боеприпасов прекращены, сообщили в Минобороны России.

Крейсер сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено. Сейчас принимаются меры по буксировке судна в порт.

Экипаж был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота. Причину пожара предстоит установить, сообщает RT.

Фото: wikipedia.org / Luis Díaz-Bedia Astor

Сегодня сообщалось, что в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас, и корабль получил серьезные повреждения.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия

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