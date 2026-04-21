Казань и Бишкек стали городами‑побратимами: мэры подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны договорились о сотрудничестве в сферах городского благоустройства, охраны окружающей среды, а также о развитии торгово‑экономических и культурных связей

Мэр Казани Ильсур Метшин и мэр Бишкека Айбек Джунушалиев подписали соглашение об установлении побратимских отношений в рамках всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». Мероприятие прошло на территории Национального центра «Россия» в Москве.

Стороны договорились о сотрудничестве в сферах городского благоустройства, охраны окружающей среды, а также о развитии торгово‑экономических и культурных связей городов. Подписанный документ предусматривает расширение взаимодействия по широкому спектру направлений: города планируют обмениваться опытом в сфере городского благоустройства, развития транспортной и жилищной инфраструктуры, экологии, экономики, а также образования, культуры, здравоохранения, спорта и туризма.



Казань и Бишкек ведут сотрудничество уже 28 лет: договор об экономическом и социально‑культурном партнерстве между городами был заключен еще в 1998 году. За это время реализовано множество совместных проектов, а представители столицы Кыргызстана регулярно участвуют в международных мероприятиях, проводимых в Казани.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Среди них — круглый стол мэров городов «Умный город» на международном форуме Kazan Digital Week, форум породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС‑2020, Центральноазиатская конференция международного дискуссионного клуба «Валдай», XV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Навруз», архитектурный форум «Казаныш» и другие. Регулярно проводятся рабочие встречи глав муниципалитетов и республики.

В феврале 2024 года в Казани открылось Генконсульство Кыргызстана, сфера деятельности которого охватывает территории Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Удмуртии и Ульяновской области. Генеральным консулом является Эрик Бейшембиев.

Соглашение о дружественных отношениях стало логичным продолжением усиленной совместной работы.



Рената Валеева