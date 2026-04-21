Вице‑спикер Госдумы предложил разрешить школьникам брать «антистресс‑набор» на ЕГЭ
По его словам, такие вещи не дают преимуществ при оценке знаний, но снижают психологическую нагрузку
Вице‑спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что российским школьникам необходимо разрешить брать с собой на единый государственный экзамен (ЕГЭ) предметы, помогающие справиться с волнением. Об этом депутат рассказал в беседе с журналистами РИА «Новости».
По мнению Чернышова, помимо стандартного набора из черной ручки, паспорта, воды и перекуса, ученикам следует позволить проносить специальный «антистресс‑набор». В такой список, пояснил депутат, можно включить личный талисман, небольшую тихую игрушку и беруши без электроники. По его словам, подобные вещи не дают преимуществ при оценке знаний, но снижают серьезную психологическую нагрузку.
— ЕГЭ должен проверять знания, а не то, кто лучше справляется с волнением, — добавил вице‑спикер.
Напомним, что в Татарстане 16 541 выпускник уже обеспечил себе право сдавать ЕГЭ. В республике вдвое выросло количество выпускников колледжей, желающих сдать Единый государственный экзамен.
Последний звонок для выпускников прозвучит 26 мая, а выпускные вечера состоятся 27 июня.
