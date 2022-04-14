Путин: Россия намерена кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в экспортных вопросах

Российский президент Владимир Путин заявил, что страна намерена кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в экспортных вопросах. Об этом сообщил ТАСС.

По словам лидера страны, необходимо подготовить валютный рынок России к переходу на расчеты по экспорту за рубли. Он назвал это стратегической задачей.

Фото: Илья Репин

31 марта Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. В начале апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет торопиться с переходом на оплату в рублях за экспортные товары. По его словам, это должна быть абсолютно продуманная, планомерная и тщательно выверенная работа.



Дарья Акимова