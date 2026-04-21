С 1 сентября могут ввести техсбор за ноутбуки — 500 рублей

Сбор на телефоны проводной связи с беспроводной трубкой может составить 100 рублей, на другие телефонные аппараты — 25 рублей

Минпромторг предложил установить с 1 сентября технический сбор на электронику. Как сообщает РБК со ссылкой на документы министерства, ставка на смартфоны может составить 250 рублей, на ноутбуки — 500 рублей.

Согласно предложению, сбор для телефонов проводной связи с беспроводной трубкой может составить 100 рублей, для других телефонных аппаратов — 25 рублей. В Минпромторге заявили ТАСС, что ставки техсбора будут утверждены отдельным распоряжением правительства.

Ариана Ранцева