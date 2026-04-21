Трансплантация верхних конечностей стала доступна россиянам бесплатно по ОМС

В 2026 году в перечень услуг также вошла пересадка почек

Для россиян стала доступна бесплатная трансплантация верхних конечностей в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), передает РИА «Новости» со ссылкой на документ правительства.

10 марта врачи в Москве впервые для российской медицины запустили новое направление — трансплантацию рук после их утраты. По данным департамента здравоохранения столицы, это одно из самых сложных направлений в современной хирургии и микрохирургии в мире.

Агентство напомнило, что в 2026 году в перечень услуг по ОМС также вошла пересадка почек.

Ранее член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина выступила с инициативой об исключении абортов без медицинских показаний из перечня услуг, оказываемых по полису ОМС.

Рената Валеева