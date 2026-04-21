Путин упростил правила ввоза товаров из стран ЕАЭС

Подтверждать происхождение груза и наносить необходимые знаки можно уже после фактического пересечения границы

Президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает правила ввоза товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Российские компании и ИП получили право ввозить продукцию без немедленного подтверждения статуса товара ЕАЭС и предварительной маркировки.

Подтверждать происхождение груза и наносить необходимые знаки можно уже после фактического пересечения границы.

Льготный режим будет действовать чуть больше месяца — до 31 мая 2026 года включительно. Уточняется, что ввезенный без подтверждения товар должен быть размещен на складах временного хранения под контролем таможни, где и должен быть промаркирован. Также импортер обязан уведомить Роспотребнадзор перед выпуском продукции в оборот. Льготы не распространяются на некоторые группы товаров, а также на наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества.

Аналогичный режим вводился в конце прошлого года для товаров, которые ввозили автотранспортом из Казахстана и Киргизии. В действующем указе территориальных и технических ограничений нет.

С 1 июля 2026 года вступит в силу новое регулирование Евразийского экономического союза (ЕЭК) в сфере беспошлинного ввоза товаров электронной коммерции. Согласно принятому решению, порог беспошлинного ввоза будет установлен на уровне 200 евро.



