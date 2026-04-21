В Авиастроительном районе Казани начался ремонт улицы Ленинградской

Ориентировочный процент выполненных работ на данный момент составляет 19%

Фото: Реальное время

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Казани начали ремонт ул. Ленинградской, от ул. Айдарова до ул. Побежимова, в Авиастроительном районе. Протяженность ремонтируемого участка составляет 1 км, дорога имеет четыре полосы. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса.

На сегодняшний день выполнены работы по демонтажу люков смотровых колодцев, фрезерованию асфальтобетонного покрытия, а также частичный объем работ по замене дорожных бортовых камней и устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Ориентировочный процент выполненных работ на данный момент составляет 19%.

Кроме того, будет выполнен ряд работ по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, установят два дорожных знака, нанесут дорожную разметку, разместят 50 погонных метров пешеходных ограждений и один остановочный павильон.

На этой же улице жители 72-летнего дома столкнулись с тем, что их жилье могут «подвести под аварийность» искусственно. Соседи ранее уже оказались с чемоданами на пороге. Две сотрудницы УК обходили квартиры и убеждали жильцов подписать документы о согласии на признание дома аварийным.

Рената Валеева