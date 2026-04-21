Экс‑мэр Саратова Николай Романов погиб в ДТП

77-летний мужчина находился за рулем Mercedes, который столкнулся с грузовиком Volvo

Водитель Mercedes погиб во вторник в ДТП на территории Калининского района Саратовской области, сообщает региональное ГУМВД. Как уточнили РИА «Новости» в правоохранительных органах, погибшим оказался экс‑мэр Саратова Николай Романов.

— По предварительным данным, сегодня около 9:45 вблизи села Казачка произошло столкновение автомобилей Mercedes под управлением мужчины 1949 года рождения и Volvo под управлением мужчины 1975 года рождения. В результате дорожно‑транспортного происшествия водитель автомобиля Mercedes погиб, — сообщила пресс‑служба ГУМВД в своем канале на платформе «Макс».

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины трагедии.

Николай Романов с лета 2006 года по ноябрь 2007 года возглавлял администрацию Саратова. До этого он работал в администрации Энгельсского района и главным инженером АО «Саратов‑Лада».

Николай Степанович родился 29 ноября 1949 года. В 1973 году окончил Саратовский строительный техникум транспортного строительства, в 1980 году — Саратовский экономический институт. До прихода в администрацию Саратова Романов имел обширный опыт работы в строительной сфере.



Рената Валеева