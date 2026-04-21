Желания ужесточить и преследовать нет: налоговики призвали декларировать доход

Глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин рассказал о ходе декларационной кампании 2026 года

«Если стоимость квартиры при продаже была занижена, к примеру, до 8 млн рублей, то все равно начислят налог от кадастровой цены в 10 млн рублей. Продавцам жилья нет смысла занижать реальную цену, так как с 1 января 2025 года в республике отменен понижающий коэффициент при расчете дохода от продажи недвижимости», — предостерег глава Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин на брифинге. По итогам декларационной кампании 2026 года налоговики планируют собрать с татарстанцев 5,5 млрд рублей. Под пристальный контроль налоговики обещают взять тех, кто сдает квартиры или оказывает разного рода услуги «всерую», — их все чаще вычисляют по денежным переводам через СБП на карту. Обеление светит и бизнесу — ему посоветовали перейти на ОСНО и не играть с дроблением. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татарстанцы сдали 226 тысяч деклараций о доходах за 2025 год

До завершения декларационной кампании 2026 года остается чуть больше недели. Татарстанцы, получившие в 2025 году дополнительный доход от продажи имущества, банковских вкладов и других источников, должны задекларировать его по форме 3-НДФЛ. Крайний срок подачи декларации — 30 апреля текущего года. Оплатить налог необходимо до 15 июля. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин на брифинге в Доме правительства.

Эта обязанность распространяется на граждан, индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, а также на нотариусов, адвокатов и арбитражных управляющих, напомнил он.

Перечень доходов, которые необходимо задекларировать по итогам 2025 года, не изменился:

Продажа имущества (жилья, земельных участков и транспортных средств). При этом под декларирование подпадает недвижимость стоимостью свыше 1 млн рублей и транспорт — свыше 250 тысяч рублей.

Доходы от сдачи имущества в аренду.

Прибыль от продажи ценных бумаг.

Выигрыши в лотерею: если сумма выигрыша составляет от 4 до 15 тысяч рублей.

Доходы, полученные из-за границы.

Ценные подарки, полученные от друзей, не являющихся близкими родственниками.

По состоянию на 1 апреля текущего года представлено 227 тыс. деклараций по всем основаниям, сообщил Марат Сафиуллин.

При этом не подлежит декларированию доход от продажи недвижимости, которая находилась в собственности более 5 лет. Также освобождаются от декларирования доходы от продажи имущества, полученного в наследство или в дар от членов семьи или близких родственников. Или если вы продали единственное жилье, которым владели не менее 3 лет, уточнил глава УФНС по РТ.

Он предупредил, что занижать стоимость квартиры ради снижения налогов не имеет смысла. «Если стоимость квартиры при продаже была занижена, к примеру, до 8 млн рублей, то все равно начислят налог от кадастровой цены в 10 млн рублей. Продавцам жилья нет смысла занижать реальную цену, так как с 1 января 2025 года в республике отменен понижающий коэффициент при расчете дохода от продажи недвижимости», — предостерег глава УФНС по РТ.

С этого года расширены налоговые послабления — они введены для семей, где есть дети-инвалиды и дети, родившиеся до 1 января текущего года. Им не нужно платить НДФЛ с дохода от продажи жилья, сообщил Марат Сафиуллин. Раньше этими льготами пользовались семьи, имеющие несовершеннолетних детей.

Богатых стало больше: в Татарстане насчитывается 39 миллиардеров

По итогам декларационной кампании 2026 года налоговики планируют собрать с татарстанцев 5,7 млрд рублей, что на 200 млн рублей больше. В республике выросло количество состоятельных граждан. Так, 94,6 тысячи человек заработали от 2,4 до 5 миллионов рублей, уплачивая НДФЛ по ставке 15%. Еще 15,9 тысячи жителей республики получили доход в диапазоне от 5 до 20 миллионов рублей, облагаемый по ставке 18%. Доходы свыше 20 миллионов рублей распределились следующим образом: 1,1 тысячи татарстанцев заработали от 20 до 50 миллионов рублей (ставка — 20%), а 586 человек превысили отметку в 50 миллионов рублей (ставка — 22%).

Почти в 2,5 раза подскочил процентный доход от банковских вкладов. По итогам 2025 года жители республики получили 7,5 млрд рублей пассивного дохода.

При этом глава УФНС отметил тенденцию к повышению налоговой дисциплины. Так, в прошлом году было подано 556 тысяч деклараций, что почти вдвое больше, чем в 2024 году. Причем 96% деклараций было подано в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика.

Уклонистов становится все меньше. По словам Марата Сафиуллина, в прошлом году было выявлено 5 тысяч граждан и предпринимателей, кто не подал декларацию. К ним были применены камеральные проверки, которые привели к доначислению 323 млн рублей налогов и 105 млн штрафных санкций. «Надеемся, что в этом году наши граждане проявят гражданскую ответственность и уплатят налоги своевременно, поэтому штрафы применять не придется», — сказал глава УФНС по РТ.

Расчистить «серый» рынок аренды жилья и индустрии красоты

Под особый контроль налоговики обещают взять рынок аренды жилья. В 2025 году было представлено более 7 000 таких деклараций, и в бюджет уплачено 168 млн рублей. По словам Марата Сафиуллина, действующее законодательство предлагает арендодателю различные варианты декларирования этого дохода. Так, можно зарегистрироваться в качестве плательщика на профессиональный доход или оформить статус индивидуального предпринимателя с патентной системой или упрощенной системой, или автоматизированной упрощенной системой налогообложения. Спикер обратил внимание, что режимом самозанятого могут воспользоваться государственные служащие, которые сдают жилье в аренду и получают доход от этой деятельности.

Под прицелом — «серый» рынок потребительских услуг и индустрии красоты. К примеру, парикмахеры и маникюрши, которые работают на дому. Их отслеживают по Системе быстрых платежей.

— Мы говорим о ежедневном доходе: вот, к примеру, пятерых постригла — получила пять переводов на свою карточку от разных людей. Через месяц — еще пять и так далее. Мы же об этом говорим. С такой же регулярностью идут платежи от сдачи в аренду квартиры. То есть ежемесячно перечисляются деньги от одного физлица другому. Мы можем пригласить, допустим, и спросить: «За что вы перечисляете?» — рассуждал Марат Сафиуллин.

Это приведет к выравниванию условий на рынке аренды жилья. «Кто-то зарегистрировался самозанятым и купил патент на сдачу в аренду. А кто-то просто так сдает, не декларирует. Это же неправильно», — уверен он.

— Мы и блогерами занимаемся, фамилии я называть не буду, потому что как бы я не имею права. То есть, наверное, узнаете тех, значит, кто будет потом в дальнейшем привлечен к декларированию и уплате налогов, — заявил глава УФНС по РТ.

И добавил, что желания ужесточить и преследовать физических лиц нет, а речь идет об обелении экономики и создании равных условий для всех.