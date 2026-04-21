Уголовное дело экс-судьи из Татарстана Набиева вернется на доследование

Апелляционная инстанция поддержала соответствующее решение Верховного суда РТ

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратуре Татарстана и защите не удалось добиться отмены постановления о возврате дела экс-судьи Ирека Набиева в Генпрокуратуру РФ для предъявления ему более тяжкого обвинения. Накануне с таким решением Верховного суда Татарстана согласился Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции.

Сам Набиев в этом заседании участия не принимал, даже по видеосвязи, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе апелляционного суда. И отметили: «В части возврата уголовного дела прокурору постановление оставлено без изменения, но изменено в части сроков меры пресечения обвиняемому».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, процесс по делу бывшего главы Менделеевского и Пестречинского судов стартовал в суде Татарстана в декабре 2025-го. А уже в феврале 2026-го судья Ильшат Тухватуллин усмотрел основания для более жесткой квалификации деяний Ирека Набиева и вынес постановление о возврате дела в Генпрокуратуру. Потерпевшие с этим согласились, подсудимый, его адвокат и гособвинитель оспорили.

Как отмечает один из источников «Реального времени» в судейском сообществе, принципиальность Верховного суда Татарстана в части дела экс-коллеги может быть связана с изменениями в судебной практике — мягкая квалификация может обернуться отменой приговора вышестоящей инстанцией, такие примеры уже есть.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Набиева привлекают за серию тяжких преступлений, включая получение взятки 17 млн рублей, аферы на 93 млн и похищение директора фирмы «Кишер» Вячеслава Утробина с целью завладения ее активами. На этапе обращения Александра Бастрыкина в Высшую квалифколлегию РФ за согласием на преследование Ирека Набиева последний все претензии в свой адрес отрицал, однако предпочел покинуть страну. В 2025-м добровольно вернулся, полностью признал вину и стал просить максимально ускорить разбирательство, чтобы уйти на СВО.

В своем постановлении судья Верховного суда РТ Ильшат Тухватуллин указал, что в эпизоде по получению Набиевым взятки в особо крупном размере не указан квалифицирующий признак о нахождении обвиняемого на госдолжности. А в его же действиях, квалифицированных как подстрекательство начальника межрайонной налоговой к превышению полномочий, просматриваются признаки организации данного преступления. Кроме того, по мнению суда, факт склонения похищенного директора Утробина к употреблению наркотиков ради его последующего ареста вообще не получил правовой оценки по эпизодам о похищении и вымогательстве.

Из Генпрокуратуры материалы вернутся на доследование в центральный аппарат Следкома. Силовикам предстоит переоценить обвинение экс-судьи, повторно ознакомить его и потерпевших с материалами дела и направить новое обвинение на утверждение в Генпрокуратуру. Лишь после этого дело повторно может поступить в суд. Соблюдение необходимых процедур может растянуться на месяцы.