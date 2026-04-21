Минцифры анонсировало третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками

Пока неизвестны сроки его принятия

Минцифры России приступило к разработке третьего пакета мер по противодействию телефонным и интернет‑мошенникам. Об этом рассказала директор департамента развития технологий цифровой идентификации ведомства Татьяна Скворцова, передает «Интерфакс».

— Начали формирование третьего пакета мер, которые называем сейчас кодовым названием «Антифрод‑3». Я надеюсь, что в ближайшее время мы сформируем предложения, которые также дальше вынесем на обсуждение, — сказала она в ходе круглого стола «Цифровизация экономики без рисков мошенничества» в Совете Федерации.

Какие именно меры предполагается включить в третий пакет, Скворцова не уточнила. Также неизвестны сроки принятия пакета.

Напомним, первый пакет мер по защите россиян от кибермошенничества утвердили в 2025 году. Он запретил использование иностранных мессенджеров для взаимодействия с гражданами органам власти, банкам, операторам связи и некредитным финансовым организациям. Также закон обязал кредитные организации проверять операции по снятию наличных в банкоматах на предмет подозрительной активности и временно блокировать их в случае подозрения в несанкционированном доступе.

Второй пакет опубликовали 26 августа 2025 года. Он обязал операторов передавать данные о номерах, с которых совершаются подозрительные звонки, в реестр ГИС «Антифрод» и приостанавливать трафик по ним. Также законопроект ввел ограничение числа банковских карт — не более 20 на одного человека. Суммарно во второй пакет мер вошло около 20 инициатив.



Рената Валеева