В Татарстане предложили ввести инвестиционный налоговый вычет для предприятий

В Татарстане предложили ввести инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) для предприятий. Такое обращение спикеру парламента Фариду Мухаметшину направил депутат Госсовета республики Олег Коробченко.



Согласно федеральному закону, с прошлого года регионы вправе вводить ИНВ по некоторым видам расходов организаций. В их числе — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), создание объектов инфраструктуры. Всего ИНВ введены уже в более чем 60 российских регионах.

— Наша республика — центр наукоемких проектов, один из примеров — город высоких технологий Иннополис. Данное направление позволяет активно привлекать в наш регион инвестиционные проекты, а также те компании, которые заинтересованы в инновационном развитии, — приводит слова депутата «Коммерсант».

Ожидается, что принятие закона об ИНВ простимулирует приобретение, создание и модернизацию основных средств предприятиями Татарстана, поспособствует разработке новых технологий и продукции, улучшит существующую и построит новую инфраструктуру предприятия.

В конце прошлого года сообщалось, что в Госдуме планируют изменить налоговую систему и создать единый налог на бизнес. Сейчас, согласно общей системе налогообложения России, юридические лица малого бизнеса платят налог на прибыль в размере 20% плюс НДС. Индивидуальные предприниматели выплачивают 13%.

Маргарита Головатенко