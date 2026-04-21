Новости общества

20:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казань победила в премии «Служение» за единство народов

15:40, 21.04.2026

Город признан лучшим в номинации «Единство народов России — сила страны»

Казань победила в премии «Служение» за единство народов
Фото: скриншот из видео «Путин вручает премию «Служение» в рамках форума «Малая родина – сила России» с канала «Sputnik на русском»

Казань стала победителем Всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «Единство народов России — сила страны». Город занял первое место благодаря стратегии мэра Ильсура Метшина «Единство в многообразии».

В Казани проживают представители 115 национальностей. За последние пять лет в городе реализовали более 300 инициатив, которые сделали родные языки и культурные традиции частью повседневной жизни горожан.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

