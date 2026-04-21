Казань победила в премии «Служение» за единство народов
Город признан лучшим в номинации «Единство народов России — сила страны»
Казань стала победителем Всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «Единство народов России — сила страны». Город занял первое место благодаря стратегии мэра Ильсура Метшина «Единство в многообразии».
В Казани проживают представители 115 национальностей. За последние пять лет в городе реализовали более 300 инициатив, которые сделали родные языки и культурные традиции частью повседневной жизни горожан.
