Почти половина россиян считают, что сегодня людям сложнее знакомиться, чем 30 лет назад

Эксперт ВЦИОМ отметила дефицит в плане поддержания эмоциональной жизни внутри семьи

Почти половина (46%) россиян считают, что на сегодняшний день людям стало сложнее знакомиться и начинать романтические отношения, чем 20-30 лет назад. Еще треть (29%) придерживаются противоположного мнения, а каждый седьмой (14%) уверен, что со временем ничего в этом плане не изменилось. При этом каждый десятый респондент (11%) затруднился ответить на данный вопрос. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

При этом большинство опрошенных (74%) считают, что людям стало проще знакомиться из-за влияния цифровых технологий, 15% — из-за смены поколений, а 4% — из-за доступности среды (больше возможностей, много мест для встреч и так далее).

Люди, придерживающиеся противоположного мнения, среди причин для трудностей при знакомстве выделяют кризис коммуникаций и замкнутость людей (33%), влияние цифровых технологий (27%), высокие требования к партнеру (10%) и эмоциональные барьеры (7%).

При этом треть респондентов (32%) уверены, что интернет-общение может заменить личные встречи на этапе знакомства. Однако больше половины (62%) опрошенных придерживаются противоположного мнения.

— Свидание сегодня становится почти премиальной практикой: на него нужны время, деньги, внимание и эмоциональный ресурс, а именно этого современным людям не хватает больше всего. Поэтому цифра не отменила свидания — она просто сделала видимым, насколько сильно отношения проигрывают конкуренцию работе, усталости, быту и бесконечному онлайн-контакту, — отметила руководитель пресс-службы ВЦИОМ Яна Ширяева.

При этом она отметила, что молодежь на деле остается главным носителем культуры свиданий, а взрослые, семейные, пары переносят романтику «в архив».

— У нас часто говорят о семейных ценностях, но гораздо реже — о поддержании эмоциональной жизни внутри семьи. И именно в этом сегодня, похоже, находится главный дефицит, — отметила она.

Никита Егоров