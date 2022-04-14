Парламент Молдавии ввел запрет георгиевской ленточки

Парламент Молдавии сегодня одобрил в третьем и финальном чтении запрет на ношение и хранение георгиевской ленточки, а также на использование символов V и Z. Об этом сообщает «РИА Новости».

Законопроект был одобрен голосами 53 депутатов. Теперь за изготовление, сбыт, распространение, хранение для распространения и публичное использование этих символов физлицам будет грозить штраф в размере от $245 до $490 или общественные работы, чиновникам — от $490 до $980, юридическим лицам — от $490 до $1630.

По словам главы юридической парламентской комиссии Молдавии Олеси Стамате, запрет не касается ношения ленты, если она является частью воинской награды. Принятие этого законопроекта вызвало недовольство депутатов молдавской Компартии. Они попытались заблокировать трибуну парламента, развернув плакат с требованием не трогать символы победы. А бывший президент Молдавии Владимир Воронин заявил, что ему стыдно из-за того, что в стране запрещают символы победы в Великой Отечественной войне.

Фото: wikipedia.org

В ноябре 2021 года в Латвии запретили использовать георгиевские ленточки на публичных мероприятиях. Решение прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что в стране наблюдается последовательная реинкарнация фашизма.

В 2017 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент в стране. Использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.



Дарья Акимова