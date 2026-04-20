«Временное жилье»: стоимость комнат в Казани начинается от 1,7 млн рублей

Чаще всего такие объекты приобретают студенты, молодые семьи или владельцы долей в квартире

Фото: Елизавета Пуншева

Комнаты в России подорожали на 6,1% за год, или до 1,5 млн рублей в среднем. Одни из самых дорогих объектов такой недвижимости продаются в Казани. Сколько стоят комнаты в столице Татарстана, кто и при каких обстоятельствах их покупает, а также сколько стоит переделать «комнатушку» в полноценную квартиру-студию со своими кухней, душем и санузлом — в материале «Реального времени».

Самые дорогие комнаты продаются в Москве, Сочи и Казани

За последний год комнаты в России подорожали на 6,1%, до 1,5 млн рублей в среднем. Если рассматривать отдельные города, то самые дорогие объекты такой недвижимости продаются в Москве (4,5 млн рублей в среднем), Сочи (3,4 млн) и Казани (почти 2,8 млн), следует из аналитики портала «Мир квартир».

Для сравнения: Санкт-Петербург в рейтинге по дороговизне комнат занял четвертое место (2,7 млн), а Набережные Челны — 22-е (1,6 млн). Самые дешевые комнаты продаются в Нижнем Тагиле (589 тыс.).

При этом аналитики подчеркнули, что рост цен на комнаты зафиксирован в 50 из 70 городов, участвующих в исследовании. Диапазон роста цен составил от 0,5% до 30,8% в зависимости от конкретного города. Несмотря на это в 20 городах, включая Москву и Санкт-Петербург, отметили снижение цен на такие объекты, но динамика в данном случае оценивается скромнее: от -0,1 до -7,9% за год.

— Курские комнаты, как и прочая недвижимость в этом городе, выросли в цене за счет жилищных сертификатов — они дали собственникам пострадавшего жилья в приграничье возможность купить себе жилье в областном центре. В целом же комнаты дорожают синхронными темпами с квартирами на «вторичке». Что до причин «охлаждения» этого сегмента в столицах, то это естественная коррекция после взрывного роста 2024-го, когда комнаты в Москве, например, подорожали на 18%. В прошлом году рост в столице замедлился и остановился, а сейчас цены начали падать, — прокомментировал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

«3 млн рублей просят за комнаты, которые полностью оборудованы как квартира»

Стоимость комнат в столице Татарстана начинается от 1,7 млн рублей. Об этом «Реальному времени» сообщил вице-президент Гильдии риелторов республики Андрей Савельев.



— В среднем комнаты в общежитии стоят 2 млн рублей. Цены начинаются от 1,7 млн и доходят до 2,5—3 млн. Однако 3 млн рублей, как правило, просят за комнаты, которые полностью оборудованы как квартира, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в большинстве случаев комната обходится значительно дешевле полноценной квартиры-студии. Например, комната на «вторичке» будет втрое дешевле квартиры-студии на «первичке». Однако спрос на комнаты все равно сильно ниже, чем на полноценные гостинки.

Если описывать портрет покупателей такого жилья, то в большинстве своем приобретают комнаты студенты или молодые семьи.

— Чаще всего комната — это все-таки временное жилье. Бывают, конечно, случаи, когда их покупают для разъезда. Например, у одной большой квартиры есть несколько собственников и владельцу одной из долей покупают комнату в общежитии. Возможен также вариант, когда муж с женой развелись, жена с детьми идет в квартиру, а вот мужу покупают комнату, — объяснил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана.

«Вам придется переделывать весь ремонт»

В среднем по России ремонт по переобустройству комнаты в квартиру-студию обходится в 1 млн рублей. Об этом «Реальному времени» сообщил эксперт в области строительства и ремонта Лев Халатов, отметив, что в целом за такой ремонтной услугой люди обращаются достаточно редко.

Однако перед началом подобных ремонтных работ следует сперва согласовать все действия с БТИ, предупредила юрист Алла Георгиева.



— В противном случае, если вам откажут или потребуют что-то привести в соответствие с требованиями, придется переделывать весь ремонт: убирать поставленные стены и прочее. Именно поэтому следует сперва добиться согласия в БТИ, а потом уже приводить перепланировку в соответствие так, как будет разрешено, — объяснила изданию юрист.

Также она напомнила, что «мокрые точки» переносить нельзя. Иными словами, они должны быть установлены в одном месте у всех соседей вне зависимости от этажности. В противном случае есть риск затопить других жильцов дома.

Мокрые точки в помещении (мокрые зоны) — это помещения с повышенной влажностью, в которых используется система водоснабжения и водоотведения. К таким местам относятся ванные комнаты, душевые, туалеты и совмещенные санузлы. Пол в таких зонах должен иметь гидроизоляционный слой, который обеспечивает защиту от протечек и предупреждает затопление нижних этажей.

— В целом никаких проблем с узакониванием таких работ нет. Если ничьи интересы не нарушаются, то это узаконят, — резюмировала юрист.