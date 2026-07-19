Трамп призвал объединить санкции против РФ и Ирана в одном законопроекте
Соответствующее обращение американского лидера появилось в соцсетях
Президент США Дональд Трамп выступил с призывом объединить санкции против Ирана и России в едином санкционном законопроекте. Соответствующее обращение американского лидера появилось в соцсетях.
— Республиканцам стоит включить Иран в законопроект о санкциях против России, — написал Трамп в Truth Social.
Американский лидер ранее заявил, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России, который ранее продвигал сенатор Линдси Грэм*.
При этом Трамп допустил, что Россия входит в число стран, способных влиять на выборы в США.
Справка
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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