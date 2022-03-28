В результате массовой драки в татарстанском поселке Осиново пострадали пять человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В результате массовой драки в поселке Осиново в Зеленодольскую ЦРБ поступило пять человек. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

По данным ведомства, двоим пострадавшим медицинская помощь не потребовалась. Еще двоих осмотрели врачи, пациентов отпустили на амбулаторное долечивание. Один человек госпитализирован.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее в социальных сетях появилась информация о массовой драке со стрельбой в Осиново, в ходе которой использовались в том числе ножи и кастеты. Изначально факт массовой драки был опровергнут в МВД по Татарстану.

Недавно в Казани на улице Энергетиков произошла массовая драка. В отдел полиции были доставлены семь человек, все были в нетрезвом виде. Выяснилось, что между мужчинами из разных компаний произошел конфликт, который в результате перерос в драку.

Диана Жиленкова