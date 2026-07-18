В Омске стартовал федеральный Сабантуй с участием 36 регионов

Основная праздничная программа пройдет в парке «Зеленый остров» с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова и губернатора Омской области Виталия Хоценко

Фото: Динар Фатыхов

В Омске дали старт XXVI Федеральному Сабантую. Праздничные мероприятия начались с конных скачек на омском ипподроме, куда съехались гости из 36 регионов России, а также делегация из Казахстана. На мероприятие приехал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Через наш Сабантуй мы показываем великий народ и великую нашу Россию», — рассказал заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев.

В программу вошли скачки и заезды в легких двухколесных экипажах-качалках. Участие приняли воспитанники конноспортивных коллективов Омской области, которые разыграли «Кубок Сабантуя», а также призы «Золотой Батыр», «Сила сибирских степей» и «Гордость Сабантуя».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основная праздничная программа и официальное открытие Сабантуя запланированы на 18 июля в парке «Зеленый остров», где будет работать «Татарское подворье». Также в Омской филармонии состоится концерт мастеров искусств Татарстана.

Ранее сообщалось, что Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Сабантуй в селе Аксеново в Мордовии.

Вадим Вахрушев